Milenkovic futuro top player? Per Sconcerti no: "Non mi convince"

Mario Sconcerti ha parlato a RMC Sport di Fiorentina: “Giuseppe Rossi? “Me lo sono goduto poco perché è stato il gol del pareggio contro la mia Fiorentina, essendo io un tifoso viola. In difesa qualc...

A cura di Redazione Labaroviola 08 maggio 2018 10:47

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