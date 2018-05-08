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Milenkovic futuro top player? Per Sconcerti no: "Non mi convince"

Mario Sconcerti ha parlato a  RMC Sport di Fiorentina: “Giuseppe Rossi? “Me lo sono goduto poco perché è stato il gol del pareggio contro la mia Fiorentina, essendo io un tifoso viola. In difesa qualc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 10:47
Milenkovic futuro top player? Per Sconcerti no: "Non mi convince" -
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Mario Sconcerti ha parlato a  RMC Sport di Fiorentina: “Giuseppe Rossi? “Me lo sono goduto poco perché è stato il gol del pareggio contro la mia Fiorentina, essendo io un tifoso viola. In difesa qualcosa non ha funzionato, Milenkovic non mi convince fino in fondo. Deve ancora migliorare tanto”.

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