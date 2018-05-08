Napoli: si sogna il doppio colpo in casa Fiorentina per rifondare l'attacco
Secondo quello che riporta l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli non vorrebbe solo Federico Chiesa ma sta pensando di sostituire il belga Mertens, che probabilmente partirà, con Giovanni Simeone....
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 12:01
Secondo quello che riporta l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli non vorrebbe solo Federico Chiesa ma sta pensando di sostituire il belga Mertens, che probabilmente partirà, con Giovanni Simeone.
Il club napoletano sarebbe pronto a mettere sul piatto oltre 70 milioni di euro per convincere il club viola a privarsi dei propri gioielli del reparto offensivo.