Caressa: "Nella corsa salvezza bisogna tifare Cagliari perchè è l'espressione di un popolo"

Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport della lotta salvezza parlando del Cagliari, ecco le sue parole:"Rappresenta la Sardegna e la Sardegna è come una Nazione: non ce ne vogliano le altre squadre, ma n...

A cura di Redazione Labaroviola 08 maggio 2018 16:18

Caressa

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