Caressa: "Nella corsa salvezza bisogna tifare Cagliari perchè è l'espressione di un popolo"
Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport della lotta salvezza parlando del Cagliari, ecco le sue parole:"Rappresenta la Sardegna e la Sardegna è come una Nazione: non ce ne vogliano le altre squadre, ma n...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 16:18
Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport della lotta salvezza parlando del Cagliari, ecco le sue parole:
"Rappresenta la Sardegna e la Sardegna è come una Nazione: non ce ne vogliano le altre squadre, ma nella lotta per la salvezza è giusto fare un po’ di tifo per la squadra rossoblù. E' l’espressione di un intero popolo".