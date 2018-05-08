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Caressa: "Nella corsa salvezza bisogna tifare Cagliari perchè è l'espressione di un popolo"

Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport della lotta salvezza parlando del Cagliari, ecco le sue parole:"Rappresenta la Sardegna e la Sardegna è come una Nazione: non ce ne vogliano le altre squadre, ma n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 16:18
Caressa: "Nella corsa salvezza bisogna tifare Cagliari perchè è l'espressione di un popolo" - Caressa
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Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport della lotta salvezza parlando del Cagliari, ecco le sue parole:

"Rappresenta la Sardegna e la Sardegna è come una Nazione: non ce ne vogliano le altre squadre, ma nella lotta per la salvezza è giusto fare un po’ di tifo per la squadra rossoblù. E' l’espressione di un intero popolo".

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