Pedullà: "Badelj vuole mettersi in luce al Mondiale. Sportiello? La Fiorentina ci sta pensando"

Il noto intermediario ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:"Badelj rimarrà in viola? Dubito che il cuore sostituisca il me...

Il noto intermediario ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

"Badelj rimarrà in viola? Dubito che il cuore sostituisca il mero denaro. Il calciatore croato cercherà di mettersi in luce più possibile al Mondiale per strappare un contratto sostanzioso e per la Fiorentina non si può andare oltre questa settimana, ha fretta di trovare l'eventuale sostituto. Sportiello? Mi risulta che la Fiorentina non sia ancora decisa a riscattarlo, fino a qualche anno fa veniva giudicato come uno dei prospetti italiani più appetibili ma dopo le recenti prestazioni non è più così"