Ora Sportiello rischia: Pioli e Corvino valuteranno Dragowski, tra ragioni tecniche ed economiche...

La Nazione in edicola oggi si domanda: Sportiello o Dragowski? Questo il dilemma con cui dovrà convivere Stefano Pioli da ora in poi. L’errore dell’italiano contro la Juventus ha riacceso i dubbi sul...

La Nazione in edicola oggi si domanda: Sportiello o Dragowski? Questo il dilemma con cui dovrà convivere Stefano Pioli da ora in poi. L’errore dell’italiano contro la Juventus ha riacceso i dubbi sul suo conto. Corvino e Pioli dovranno prendere insieme la decisioni, per ragioni economiche e tecniche. Nelle prossime settimane di deciderà se valutare o meno sul campo le qualità di Dragowski, che gode della stima del dg, e poi se riscattare Sportiello per 5,5 milioni di euro dall’Atalanta.