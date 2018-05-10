Papere in finale, in EL e campionato vs 525' di imbattibilità: Donnarumma vale 10 volte Sportiello?

di Paolo Lazzari Quelle messe via ieri, ahilui, in finale di coppa Italia, sono certamente due papere clamorose. Eppure, non si tratta certo di una novità della casa. Stiamo parlando di Gigio Donnarum...

di Paolo Lazzari

Quelle messe via ieri, ahilui, in finale di coppa Italia, sono certamente due papere clamorose. Eppure, non si tratta certo di una novità della casa. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, sfortunato protagonista dello 0-4 inferto dalla Juventus. Un percorso, quello di un portiere estremamente esaltato, fino ad essere retribuito all'inverosimile - con 6 milioni di euro l'anno - ormai costellato da prestazioni magnifiche alternate ad harakiri geniali. Il "festival della saponetta" comincia già l'anno scorso, a Pescara; prosegue quest'anno in campionato con l'Udinese (solo per citare l'esempio più clamoroso), si infila anche in Europa League (paperissima contro l'Arsenal) e culmina ieri, con gli evitabilissimi gol di Douglas Costa e Benatia.

In tutto questo, solo per ricordarcelo, Gigio - merito anche del suo mega procuratore Raiola - guadagna 10 volte quello che prende Marco Sportiello ("fermo" a 600mila euro l'anno). Già, Sportiello: quello che, a Firenze, ha stabilito il terzo record di inviolabilità della porta, fermandosi a 525 minuti, dal gol di Belotti a quello di Pepito Rossi. Quello che magari non ti sfodera la paratissima, ma nemmeno la papera. Uno che oggi costa 6 milioni (quanto l'ingaggio annuale di Gigio) a fronte dei 100 paventati per prendersi l'asso (?) del Milan.

Una differenza che - qualcuno dovrà pure evidenziarlo, anche in chiave nazionale - in questa stagione non ha ragione d'essere e che, davvero, vive solo sulla carta e nei titoli di chi, forse, ha caricato un ragazzino di responsabilità ed aspettative davvero troppo alte.