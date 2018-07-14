Sportiello: “Molto unito al gruppo che ho lasciato a Firenze, non lo dimenticherò mai”

Il neo portiere del Frosinone ex viola, Marco Sportiello, nel corso della presentazione ha avuto anche parole per la Fiorentina ed i suoi ex compagni:“È normale che sia molto legato al gruppo che ho l...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2018 16:07

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello

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