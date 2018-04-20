Sportiello o Dragowski? Non è da scartare anche una terza soluzione

Come riporta Stadio in edicola oggi, la Fiorentina si trova a riflettere sul futuro della propria porta. Sulla possibilità di esercitare il diritto di riscatto per il cartellino di Marco Sportiello, c...

Come riporta Stadio in edicola oggi, la Fiorentina si trova a riflettere sul futuro della propria porta. Sulla possibilità di esercitare il diritto di riscatto per il cartellino di Marco Sportiello, circa 5,5 milioni di euro, i dirigenti viola si esprimeranno tra qualche settimana. L'ultima prestazione e il costo piuttosto altro del riscatto fanno pensare. E se l’ex estremo difensore dell’Atalanta certo non ha passato una bella serata mercoledì scorso, non è andata molto meglio a Dragowski, che dopo diverse lamentele per lo scarso utilizzo si è ritrovato dentro un incubo. Da un suo rinvio per Chiesa è nata l’azione che ha portato il rosso per Murgia, ma il polacco è rimasto attonito a guardare in almeno tre delle quattro reti della Lazio, non convincendo nessuno.

E’ evidente che la Fiorentina dovrebbe comunque tornare sul mercato. Tra i giovani restano sempre monitorate le posizioni di Alex Meret (21 anni), in prestito alla Spal ma di proprietà dell’Udinese. Sarebbe una soluzione reputata fantastica dalla dirigenza viola, ma anche molto cara. Anche quella di Francesco Bardi (26 anni) oggi al Frosinone e di proprietà dell’Inter è una posizione da monitorare. All’estero, invece, gli occhi sono in Croazia: tra i profili più interessanti c’è infatti Dominik Livakovic, classe ’95 di proprietà della Dinamo Zagabria che nelle 28 partite disputate in campionato ne ha chiuse la metà senza subire reti.