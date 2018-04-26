CorSport: "La Fiorentina riscatta Sportiello, ma vuole spendere meno. Portiere tra viola, Napoli e nazionale..."

Marco Sportiello vuole restare a Firenze, convincendo la società viola ad esercitare il diritto di riscatto a proprio favore. La Fiorentina, dal canto suo, sta cercando di limare la cifra stabilita a...

Marco Sportiello vuole restare a Firenze, convincendo la società viola ad esercitare il diritto di riscatto a proprio favore. La Fiorentina, dal canto suo, sta cercando di limare la cifra stabilita a gennaio 2017 con l’Atalanta – circa 5,5 milioni di euro – per far valere l’opzione d’acquisto. E' il quadro affrescato stamani dal Corriere dello Sport, che si sofferma sulla trattativa.Contro il Napoli, gli occhi saranno tutti su di lui: da una parte quelli di Corvino e Freitas, certo, ma pure di Giuntoli, visto che l'estremi difensore è finito anche nell’orbita di Napoli e Roma. Senza dimenticare il discorso nazionale: con Buffon pronto a lasciare ed una campagna di "ringiovanimento" in corso, facendo bene in viola anche questo obiettivo potrebbe concretizzarsi.