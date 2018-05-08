FOTO: Sportiello ed un regalo tutto viola per la sua figlia Diletta

Marco Sportiello portiere della Fiorentina ha voluto fare un regalo alla sua piccola. Il ragazzo viola diventato padre da qualche tempo ha voluto regalare una maglietta della Fiorentina alla sua picco...

Marco Sportiello portiere della Fiorentina ha voluto fare un regalo alla sua piccola. Il ragazzo viola diventato padre da qualche tempo ha voluto regalare una maglietta della Fiorentina alla sua piccola, ovviamente con il suo numero 57. Pur essendo un gesto abbastanza piccolo, fa trasparire quanto il portiere si è affezionato alla sua attuale squadra.