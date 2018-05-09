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Offese pesanti da un tifoso del Genoa a Sportiello dopo la rimonta viola. Il motivo...

Il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha fatto emergere tramite Instagram alcune offese che gli sono arrivate dopo la rimonta viola di domenica contro il Grifone. Ecco i messaggi mostrati dal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 17:44
Offese pesanti da un tifoso del Genoa a Sportiello dopo la rimonta viola. Il motivo... -
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Il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha fatto emergere tramite Instagram alcune offese che gli sono arrivate dopo la rimonta viola di domenica contro il Grifone. Ecco i messaggi mostrati dal portiere viola:

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