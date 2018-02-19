Sportiello riscatto difficile, la Fiorentina vuole quanto meno uno sconto sul cartellino

Su La Nazione si parla di Sportiello che non sta avendo un grande momento di forma, e che con qualche errore ha messo un dubbio il suo riscatto.Pioli gli dà ancora fiducia, cerca di non bruciarlo con...

A cura di Redazione Labaroviola 19 febbraio 2018 09:21

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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