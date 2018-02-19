Sportiello riscatto difficile, la Fiorentina vuole quanto meno uno sconto sul cartellino
Su La Nazione si parla di Sportiello che non sta avendo un grande momento di forma, e che con qualche errore ha messo un dubbio il suo riscatto.Pioli gli dà ancora fiducia, cerca di non bruciarlo con...
A cura di Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 09:21
Su La Nazione si parla di Sportiello che non sta avendo un grande momento di forma, e che con qualche errore ha messo un dubbio il suo riscatto.
Pioli gli dà ancora fiducia, cerca di non bruciarlo con una staffetta con Dragowski, ma, di settimana in settimana, le chance che la Fiorentina paghi il riscatto di 5,5 milioni di euro si riducono sensibilmente.
Uno scenario possibile è che l'Atalanta posso accettare un offerta leggermente inferiore a quanto inizialmente pattuito.