Qs: a Roma un altro punto in favore di Sportiello. Ora la Fiorentina lo riscatterà?
L'ennesima buona prestazione - stavolta allo stadio Olimpico, contro la Roma di Eusebio Di Francesco - ha fatto segnare un altro punto in favore di Marco Sportiello. Il portiere della Fiorentina, in p...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2018 10:36
L'ennesima buona prestazione - stavolta allo stadio Olimpico, contro la Roma di Eusebio Di Francesco - ha fatto segnare un altro punto in favore di Marco Sportiello. Il portiere della Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta fissato a 6 milioni e mezzo di euro, adesso vede avvicinarsi la sua permanenza in viola, complice il momento d'oro vissuto dalla difesa gigliata nel suo complesso.