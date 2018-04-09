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Qs: a Roma un altro punto in favore di Sportiello. Ora la Fiorentina lo riscatterà?

L'ennesima buona prestazione - stavolta allo stadio Olimpico, contro la Roma di Eusebio Di Francesco - ha fatto segnare un altro punto in favore di Marco Sportiello. Il portiere della Fiorentina, in p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2018 10:36
Qs: a Roma un altro punto in favore di Sportiello. Ora la Fiorentina lo riscatterà? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
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L'ennesima buona prestazione - stavolta allo stadio Olimpico, contro la Roma di Eusebio Di Francesco - ha fatto segnare un altro punto in favore di Marco Sportiello. Il portiere della Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta fissato a 6 milioni e mezzo di euro, adesso vede avvicinarsi la sua permanenza in viola, complice il momento d'oro vissuto dalla difesa gigliata nel suo complesso.

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