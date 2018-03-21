La Fiorentina è intenzionata a riscattare Marco Sportiello

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, è molto probabile che l'avventura di Marco Sportiello a Firenze vada avanti ben oltre questa stagione. La Fiorentina è infatti intenzionata a riscattar...

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, è molto probabile che l'avventura di Marco Sportiello a Firenze vada avanti ben oltre questa stagione. La Fiorentina è infatti intenzionata a riscattare il portiere classe '92 dall'Atalanta per poco meno di sei milioni di euro. La società gigliata spererebbe inoltre di avere un piccolo sconto sul costo del cartellino, forte della volontà del calciatore di rimanere ancora in viola.