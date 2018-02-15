Graziani: "Sportiello? Deve restare titolare, le papere capitano a tutti. Il difetto della Fiorentina..."

L'ex viola ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina non può fare grandi partite solo con le grandi squadre, questo mi fa girare le scatole. La classifica poteva essere migliore...

L'ex viola ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina non può fare grandi partite solo con le grandi squadre, questo mi fa girare le scatole. La classifica poteva essere migliore giocando così anche con le piccole. È questione di mentalità, perché non tutte le partite vengono affrontate con la stessa concentrazione. Questi alti e bassi non permettono di avere una classifica migliore. Sportiello lo terrei, le papere capitano a tutti, non lo lascerei fuori”.