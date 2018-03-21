Carmagnini: "Divisa di Sportiello a Torino non regolamentare."

L’ex arbitro di Serie A e B, Giancarlo Carmignini, che durante la trasmissione CasaViola ha detto: "Il portiere deve avere l’uniforme differente dall’altro portiere e non può avere i pantaloncini ed i...

A cura di Redazione Labaroviola 21 marzo 2018 11:23

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