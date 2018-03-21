Carmagnini: "Divisa di Sportiello a Torino non regolamentare."
L’ex arbitro di Serie A e B, Giancarlo Carmignini, che durante la trasmissione CasaViola ha detto: "Il portiere deve avere l’uniforme differente dall’altro portiere e non può avere i pantaloncini ed i...
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 11:23
L’ex arbitro di Serie A e B, Giancarlo Carmignini, che durante la trasmissione CasaViola ha detto: "Il portiere deve avere l’uniforme differente dall’altro portiere e non può avere i pantaloncini ed i calzettoni uguali ai propri compagni di squadra. Ed è già la seconda volta che succede ai viola”. Non è da attendere nessuna conseguenza disciplinare per questo ‘errore’, anche perché casomai doveva accorgersene l’arbitro prima di dare il fischio di inizio alla gara.