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Ag. Sportiello: "Aspettiamo la Fiorentina per il riscatto. Se non dovesse farlo Napoli opzione top"

Il Napoli resta alla ricerca di uno o più portieri in vista della prossima stagione.Con gli addii certi di Reina e Rafael, infatti, gli azzurri stanno monitorando con grande attenzione il mercato degl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2018 14:28
Ag. Sportiello: "Aspettiamo la Fiorentina per il riscatto. Se non dovesse farlo Napoli opzione top" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
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Il Napoli resta alla ricerca di uno o più portieri in vista della prossima stagione.

Con gli addii certi di Reina e Rafael, infatti, gli azzurri stanno monitorando con grande attenzione il mercato degli estremi difensori.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane, c'è anche quello di Marco Sportiello, attualmente alla Fiorentina, ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

"Il Napoli lo segue da sempre, ma la Fiorentina ha un diritto di riscatto sul ragazzo. Aspettiamo i viola, ma il Napoli sarebbe un’ipotesi importante, sicuramente", ha dichiarato l'agente di Sportiello, Giuseppe Riso, ai microfoni di Radio Crc.

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