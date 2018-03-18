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Sportiello: "Siamo qui per fare punti, gara difficile."

Il portiere viola Sportiello ha parlato alla stampa prima della partita col Torino: "Ci manca una vittoria importante in trasferta. Il Torino vorrà vincere davanti ai propri tifosi, anche perchè non v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 14:37
Sportiello: "Siamo qui per fare punti, gara difficile." -
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Il portiere viola Sportiello ha parlato alla stampa prima della partita col Torino: "Ci manca una vittoria importante in trasferta. Il Torino vorrà vincere davanti ai propri tifosi, anche perchè non viene da un buon periodo, ma noi siamo qui per fare punti".

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