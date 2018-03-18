Sportiello: "Siamo qui per fare punti, gara difficile."
Il portiere viola Sportiello ha parlato alla stampa prima della partita col Torino: "Ci manca una vittoria importante in trasferta. Il Torino vorrà vincere davanti ai propri tifosi, anche perchè non v...
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 14:37
Il portiere viola Sportiello ha parlato alla stampa prima della partita col Torino: "Ci manca una vittoria importante in trasferta. Il Torino vorrà vincere davanti ai propri tifosi, anche perchè non viene da un buon periodo, ma noi siamo qui per fare punti".