Spese per il mercato: 17 milioni già previsti ma serviranno altri elementi di valore

Due esterni difensivi, un centrale, almeno un centrocampista e un attaccante. Ecco, secondo Tuttosport, la “lista della spesa“ per la futura Fiorentina. Investimenti importanti cui vanno a sommarsi qu...

Due esterni difensivi, un centrale, almeno un centrocampista e un attaccante. Ecco, secondo Tuttosport, la “lista della spesa“ per la futura Fiorentina. Investimenti importanti cui vanno a sommarsi quelli già previsti per i riscatti: 17,5 milioni di euro complessivi per German Pezzella e Riccardo Saponara. Per Saponara il riscatto è obbligatorio (otto milioni all’Empoli), per il centrale argentino invece il club ha già deciso di sborsarne i 9,5 che servono per prenderlo a titolo definitivo dal Betis Siviglia e scacciare via così l’interesse di Atletico Madrid e Zenit. Blindatissimo il giovane Milenkovic per il quale Pantaleo Corvino ha già rifiutato offerte ultramilionarie, confermato il brasiliano Vitor Hugo, da valutare se promuovere il promettente Hristov o cercare un elemento di maggiore esperienza.

Occhio anche al portiere. Sportiello, continua il quotidiano, si sta giocando la riconferma: a giugno ritornerà all’Atalanta oppure la Fiorentina pagherà sei milioni ai bergamaschi per il riscatto. Intanto c’è chi spinge per promuovere Dragowski utilizzato soltanto in Coppa Italia, di proprietà viola.