Corvino: "Siamo in lotta per l'Europa quindi le cose sono state fatte bene. Dirigenti Lazio furbi perchè..."

A margine dell'evento "scuola e sport" ha parlato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Queste le sue parole:"Su Sportiello le valutazioni sono positive, non possiamo valutare un ca...

A margine dell'evento "scuola e sport" ha parlato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Queste le sue parole:

"Su Sportiello le valutazioni sono positive, non possiamo valutare un calciatore dopo una gara, si giudica ogni giocatore in base alla stagione disputata.

La nostra stagione è stata impegnativa fin dall'inizio, abbiamo dovuto cambiare tanto e adesso mancano cinque giornate e siamo in lotta per l'Europa League, dispiace aver raccolto poco nelle ultime due partite contro Spal e Lazio. Ma se ancora qui a lottare per un posto in Europa, significa che tante cose sono state fatte bene.

Le polemiche post Lazio? A volte certi dirigenti di certe squadre sono troppo furbi. Oltre a preparare bene le squadre preparano bene la comunicazione. Fanno sembrare che i danni subiti dalle altre squadre li subiscono loro. Lo scorso dopo la partita contro l'Inter parlai di Damato e così non l'abbiamo più avuto per un anno. Ebbi qualcosa da ridire e l'avrei anche stavolta, ma oggi non lo voglio fare. Pensiamo a domani che c'è il Sassuolo

Fiorentina assolta per falso in bilancio? Mai nessun dubbio su questo, siamo sempre stati certi delll'assoluta estraneità a questa accusa".