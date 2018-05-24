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Sportiello: la Fiorentina temporeggia. Il Genoa si inserisce fortemente sul giocatore

La Fiorentina sta prendendo tempo per il riscatto di Sportiello che ogni giorno che passa sembra sempre più lontano. Il Genoa sta cercando un sostituto di Perin che con ogni probabilità andrà alla Juv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 14:22
Sportiello: la Fiorentina temporeggia. Il Genoa si inserisce fortemente sul giocatore - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
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La Fiorentina sta prendendo tempo per il riscatto di Sportiello che ogni giorno che passa sembra sempre più lontano. Il Genoa sta cercando un sostituto di Perin che con ogni probabilità andrà alla Juventus. Secondo Tuttosport  la Fiorentina cerca uno sconto dall’Atalanta che, a questo punto, preferirebbe vendere il giocatore a prezzo pieno a qualcun altro. Il Genoa si è inserito e vorrebbe prendersi il giocatore con il consenso da parte della Dea

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