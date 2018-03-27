Porta: Sportiello vs Dragowski uno andrà via. L'indiziato maggiore è il polacco

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del futuro dei portieri viola. Fra questi ci sono Sportiello e Dragowski: il portiere italiano è davanti al collega anche per il futuro. Se i viola lo vog...

A cura di Redazione Labaroviola 27 marzo 2018 09:08

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi