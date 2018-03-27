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Porta: Sportiello vs Dragowski uno andrà via. L'indiziato maggiore è il polacco

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del futuro dei portieri viola. Fra questi ci sono Sportiello e Dragowski: il portiere italiano è davanti al collega anche per il futuro. Se i viola lo vog...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2018 09:08
Porta: Sportiello vs Dragowski uno andrà via. L'indiziato maggiore è il polacco - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del futuro dei portieri viola. Fra questi ci sono Sportiello e Dragowski: il portiere italiano è davanti al collega anche per il futuro. Se i viola lo vogliono devono riscattarlo dall’Atalanta. Sicuramente uno dei due al termine della stagione lascerà la maglia in quanto il portiere polacco è stufo di essere rilegato in panchina.

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