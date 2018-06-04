Ag. Sportiello: "La Viola gli era entrata nel cuore. Se si verificano altre cose pero'...."
Il procuratore di Marco Sportiello, Giuseppe Riso, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della probabile separazione del portiere dalla Fiorentina: “C’è un discorso tra società, ora vengono fuori anche...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 11:01
Il procuratore di Marco Sportiello, Giuseppe Riso, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della probabile separazione del portiere dalla Fiorentina: “C’è un discorso tra società, ora vengono fuori anche altre cose. Dipende da cosa deciderà Marco. Se si realizza quello che pensiamo è possibile anche che non rimanga a Firenze. Credo che Marco abbia detto da subito che la Fiorentina gli è entrata nel cuore. Penso che abbia fatto una stagione importante, nel calcio se si verificano altre cose è giusto che vada”.