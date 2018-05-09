Sportiello terzo meno battuto della storia viola. In Serie A solo in tre meglio...

La nazione sottolinea che Marco Sportiello è riuscito a mantenere inviolata la propria porta per 525 minuti, entrando nella storia dei portieri viola. E se non fosse stato per il gol di Rossi a Genova...

La nazione sottolinea che Marco Sportiello è riuscito a mantenere inviolata la propria porta per 525 minuti, entrando nella storia dei portieri viola. E se non fosse stato per il gol di Rossi a Genova avrebbe eguagliato Albertosi a quota 529 dietro a Galli, imbattuto dall’aprile all’ottobre 1984. Le 14 partite senza subire gol per Sportiello basternanno per convincere la Fiorentina a riscattarlo dall’Atalanta? Il portiere viola si è piazzato davanti a Donnarumma e a Strakosha, subito dietro Alisson (16), Handanovic e Reina (17).