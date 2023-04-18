Scugnizzo viola:”Gasperini, il solito show vergognoso. Va squalificato. Bella viola, peccato per il risultato”

Fattene una ragione Gianpiè, il tuo ciclo è finito. Preso a pallonate non ci sta e reagisce come al suo solito

Una bella viola vicinissima al colpaccio, ma un amnesia stava per rovinarci la serata

Trenta minuti di pura Fiorentina con in mezzo un po’ di sfortuna, poi al 36’ un errore condiviso tra Castrovilli, Dodò e Milenkovic riesce a far segnare Mæle. Da quel momento in poi è un assedio a Sportiello.

Potrebbe essere questo il riassunto della gara vista ieri al Franchi. Una bella Fiorentina ormai votata allo spettacolo, con uno score finale imbarazzante:18 a 6 i tiri totali di cui 7 a 1 quelli nello specchio della porta.

È un certo Gasperini, che ormai non fa più notizia ci ha dato anche dei ladroni. Ma che partita hai visto Gianpiè?

Un uomo dovrebbe capire quando qualcosa è finito. Il suo ciclo a Bergamo si è esaurito e adesso l’Atalanta può tornare anche nel posto che più gli compete, l’anonimato.

Pensiamo a noi, che è meglio. Ho visto una grande squadra, capace di leccarsi le ferite e ribaltare l’andamento. Come ha detto Italiano, qualche mese fa in una partita come questa ne avremmo preso 3/4 di gol. Ieri invece c’è stata una grande reazione è solo la sfortuna e qualche palo, hanno salvato la Dea.

Che questo aprile fosse stato tosto, lo sapevamo già, ora tocca spingere sull’ acceleratore per affrontare questo rush finale.

Due ritorni, entrambi in casa. Entrambi partendo da un vantaggio. Uno di semifinale di coppa Italia e uno di un quarto di finale di Conference. Nel mezzo uno spinoso Monza.

Se entrambi i passaggi nelle coppe dovrebbero essere superati dopo ci aspetterebbero in campionato due partite almeno sulla carta, agevoli, Sampdoria e Salernitana.

Come detto più volte questa stagione potrebbe trasformarsi da brutto anatroccolo a principessa. Chi è salito sul carro si tiene bello stretto, chi non lo ha fatto può ancora redimersi, di posti anche per alcuni frustati, c’è ne sono ancora!

Godiamoci questo finale di aprile alla facciaccia di gentaglia come l’allenatore della Atalanta, che come appreso da più fonti si sarebbe reso protagonista di una vicenda grottesca e surreale con uno sputo ad un nostro dirigente, che se confermata dovrebbe valergli almeno sei turni di squalifica.

Magari mentre lui si gode la squalifica, noi ci godiamo questo cammino verso la gloria, una gloria che manca da troppo tempo in riva all’Arno.

Cabral intanto continua a segnare e Nico Gonzalez sembra essere tornato quel fuoriclasse che abbiamo ammirato tempo fa. Memorabile il suo recupero al 95'.

Tanti i buoni segnali che vengono da questa ritrovata, Fiorentina, ora non resta che aspettare e capire dove possiamo arrivare, io ci credo sempre di più.

GASPAGLIACCIO SEMPRE DI PIU', NUJE SEMP CCHIU' FORT!

Lo Scugnizzo viola

GASPERINI FURIOSO CONTRO LA FIORENTINA NELLO SPOGLIATOIO: “AVETE RUBATO ANCHE OGGI, LADRI”. SPUTA A PRADÈ

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