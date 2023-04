Il meraviglioso gesto di Nico Gonzalez, regala il rigore a Cabral: “Voleva fargli fare gol, gli serviva”

Nico Gonzalez è il rigorista designato della Fiorentina e l’argentino dal dischetto non ha mai sbagliato dimostrando freddezza e una precisione davvero di altissimo livello. Nella gara contro l’Atalanta, una volta assegnato il calcio di rigore per la squadra viola, Nico Gonzalez ha concesso l’esecuzione dagli 11 metri a Cabral. Il motivo? Secondo quanto spiegato anche nel post gara da Vincenzo Italiano, il giocatore argentino della Fiorentina voleva dare la possibilità di segnare a Cabral perchè per lui un gol sarebbe stato molto importante. Un attaccante vive di gol, segnare vuol dire acquisire sempre più fiducia e regala continuità. Insomma, un gesto davvero nobile

“Nico ha fatto una grande partita, ogni tanto potrebbe fare qualche errore in meno, al 92′ ha fatto un recupero da applausi. Sta prendendo convinzione, ha consegnato il rigore a Cabral perchè sa che per un attaccante è importante segnare ed ha bisogno di fiducia e quindi ha fatto questo gesto”. Queste le parole di Italiano in conferenza nel post gara

GASPERINI E LO SPUTO A PRADE