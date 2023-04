Succede di tutto negli spogliatoi: insulti da Gasperini, sfiorato il contatto fisico con i dirigenti viola 

Protagonista di una nottata mai così infuocata nella pancia del Franchi è stato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, che rientrando negli spogliatoi dopo il pari contro i viola (mal digerito, specie per il contestato rigore assegnato dal Var per fallo di mano di Toloi) si è reso autore di due episodi di estrema tensione che non sono certo passati inosservati. A cominciare dai rappresentanti della Procura Federale che – presenti sul posto – hanno preso nota dell’accaduto e oggi potrebbero aprire un fascicolo d’inchiesta. Prima, rientrando negli spogliatoi, l’allenatore della Dea ha avuto un battibecco (con tanto di offese) con il personale presente all’interno dell’impianto e poi, scendendo verso le stanze riservate all’Atalanta, ha avuto un secondo faccia a faccia con i dirigenti della Fiorentina, coi quali – tra una pioggia di altri insulti – è stato sfiorato il contatto fisico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

