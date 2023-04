Gasperini e il solito triste show al fischio finale. Esce dal campo urlando verso tutti: “Ladroni”

Gian Piero Gasperini non ha preso bene la decisione dell’arbitro Guida di assegnare il calcio di rigore alla Fiorentina in seguito al tocco di mano di Toloi. Stando quanto riportato da Radio Bruno, il tecnico orobico ha iniziato a urlare “ladroni” verso tutti. Ha generato il caos, è andato anche verso i dirigenti viola e ha montato un brutto show, non edificante. E – aggiunge l’emittente – si potrebbe anche essere andati oltre.