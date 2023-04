Fiorentina aggressiva ma che non riesce a ribaltarla nel finale, finisce 1-1 con l’Atalanta al Franchi

Al 2′ subito Fiorentina pericolosa con Martinez Quarta che sul calcio di punizione incorna bene il pallone, palla che esce di poco. Al 10′ prima occasione per l’Atalanta, Hojlund mette dentro un bel pallone ma Zapata arriva troppo in anticipo. Al 12′ conclusione dalla distanza di Barak, Sportiello salva in due tempi. Al 16′ Cabral si gira in un lampo e trova il tiro, Sportiello chiude in angolo. Al 19′ sinistro a giro di Nico Gonzalez che fila l’incrocio dei pali, viola vicina all’1-0. Al 24′ grande parata dell’ex viola Sportiello sulla spizzata di Gonzalez da due metri. Al 37′ Maehle recupera palla, salta un paio di giocatori viola accentrandosi e trafigge Terracciano per l’1-0 dell’Atalanta.

Al 49’ occasione per la Fiorentina sui piedi di Barak. Al 54’ calcio di rigore per la Fiorentina per il mani di Toloi. Dal dischetto Cabral spiazza Sportiello e firma l’1-1. Al 73’ grande punizione di Biraghi che si stampa sul palo. Al 93’ incornata di Bonaventura, salva Terracciano. Fiorentina-Atalanta finisce 1-1.

