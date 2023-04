Milenkovic: “Non si può andare sotto così, ma bravi a fare una bella gara. Peccato non aver vinto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha così commentato il pareggio maturato al Franchi contro l’Atalanta, iniziando dal gol subito: “Dovevamo andare subito in contrasto, non si può andare sotto così ma siamo stati bravi a fare una bella gara. Peccato non aver vinto, ma continuiamo nella striscia positiva”.

Poi ha proseguito parlando della condizione fisica: “Stiamo giocando con grandissima intensità come oggi, ci sono stati tanti duelli uomo contro uomo e oggi abbiamo risposto. Abbiamo fatto una bellissima gara, pur non avendo vinto siamo consapevoli di aver fatto una bella prestazione. Mancava una scintilla, ci siamo sbloccati col Verona e ora c’è la parte più importante della stagione a lottare su tre fronti: ora dovremo essere pronti e preparati”.

Infine, sull’unione dello spogliatoio: “C’è tanta chimica e bella atmosfera, all’inizio non arrivavano i risultati ma siamo sempre stati uniti e così siamo usciti da questo periodo. Da Verona in poi ci siamo sbloccati”.