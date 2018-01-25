Corriere Dello Sport, la Fiorentina riscatterà sia Sportiello che Pezzella a Giugno. 16 milioni per i due giocatori

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport la Fiorentina nel mercato estivo riscatterà due pedine fondamentali della squadra attuale: Pezzella e Sportiello per il porti...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport la Fiorentina nel mercato estivo riscatterà due pedine fondamentali della squadra attuale: Pezzella e Sportiello per il portiere i viola verseranno circa 5 milioni nelle casse dell'Atalante detenitrice del 50% del cartellino. Per Pezzella Corvino ieri ha incontrato a Milano l'agente e verserà a Giugno 11 milioni nelle casse del Betis Siviglia. La Fiorentina del futuro potrà dunque contare su di loro... A meno di clamorose sorprese, s'intende.