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Bucchioni: "Via sia Sportiello che Drago, ma Meret costa troppo. A Pioli servono 4 titolari..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dei numeri uno viola ai microfoni di Radio Bruno: "I portieri cambieranno, Dragowski verrà venduto, non andrà via in prestito. La Fiorentina ora ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 15:55
Bucchioni: "Via sia Sportiello che Drago, ma Meret costa troppo. A Pioli servono 4 titolari..." -
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dei numeri uno viola ai microfoni di Radio Bruno: "I portieri cambieranno, Dragowski verrà venduto, non andrà via in prestito. La Fiorentina ora ha davanti due strade: potrebbe mettersi nelle mani di Cerofolini di cui si parla un gran bene da tempo e non solo a Firenze oppure affidarsi a un portiere sui 25 anni. Tra i vecchi, Mirante non mi convince. Meret? La Fiorentina non lo può prendere perché costa 25 milioni: O meglio: la Fiorentina può prenderlo, ma a quel punto prenderebbe solo lui. La Fiorentina ha bisogno di quattro giocatori forti, pronti, in grado di far fare il salto di qualità alla squadra, lo ha detto Pioli".

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