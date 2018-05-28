Bucchioni: "Via sia Sportiello che Drago, ma Meret costa troppo. A Pioli servono 4 titolari..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dei numeri uno viola ai microfoni di Radio Bruno: "I portieri cambieranno, Dragowski verrà venduto, non andrà via in prestito. La Fiorentina ora ha...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dei numeri uno viola ai microfoni di Radio Bruno: "I portieri cambieranno, Dragowski verrà venduto, non andrà via in prestito. La Fiorentina ora ha davanti due strade: potrebbe mettersi nelle mani di Cerofolini di cui si parla un gran bene da tempo e non solo a Firenze oppure affidarsi a un portiere sui 25 anni. Tra i vecchi, Mirante non mi convince. Meret? La Fiorentina non lo può prendere perché costa 25 milioni: O meglio: la Fiorentina può prenderlo, ma a quel punto prenderebbe solo lui. La Fiorentina ha bisogno di quattro giocatori forti, pronti, in grado di far fare il salto di qualità alla squadra, lo ha detto Pioli".