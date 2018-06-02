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Ag. Sportiello: “Firenze gli è entrata nel cuore ma potrebbe andarsene. Fiorentina ed Atalanta a colloquio”

L’agente di Marco Sportiello portiere della Fiorentina, Beppe Riso, è intervenuto ai microfoni di Rmc Sport Network. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni relative al proprio assistito: “Marco ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2018 22:00
Ag. Sportiello: “Firenze gli è entrata nel cuore ma potrebbe andarsene. Fiorentina ed Atalanta a colloquio” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
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L’agente di Marco Sportiello portiere della Fiorentina, Beppe Riso, è intervenuto ai microfoni di Rmc Sport Network. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni relative al proprio assistito: “Marco ha detto più volte che la Fiorentina è entrata nel cuore ma se si verifica ciò che pensiamo non rimarrà a Firenze. Fiorentina ed Atalanta ne stanno discutendo, il ragazzo ha disputato una buona stagione”.

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