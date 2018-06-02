Ag. Sportiello: “Firenze gli è entrata nel cuore ma potrebbe andarsene. Fiorentina ed Atalanta a colloquio”

L’agente di Marco Sportiello portiere della Fiorentina, Beppe Riso, è intervenuto ai microfoni di Rmc Sport Network. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni relative al proprio assistito: “Marco ha...

L’agente di Marco Sportiello portiere della Fiorentina, Beppe Riso, è intervenuto ai microfoni di Rmc Sport Network. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni relative al proprio assistito: “Marco ha detto più volte che la Fiorentina è entrata nel cuore ma se si verifica ciò che pensiamo non rimarrà a Firenze. Fiorentina ed Atalanta ne stanno discutendo, il ragazzo ha disputato una buona stagione”.