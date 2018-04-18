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Squalifiche, piove sul bagnato: Pezzella e Sportiello salteranno la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo

Piove sul bagnato in casa viola. Dopo la rocambolesca sconfitta interna contro la Lazio, ecco che arrivano le squalifiche per German Pezzella e Marco Sportiello. Il portiere viola, espulso, dovrà scon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 22:59
Squalifiche, piove sul bagnato: Pezzella e Sportiello salteranno la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Piove sul bagnato in casa viola. Dopo la rocambolesca sconfitta interna contro la Lazio, ecco che arrivano le squalifiche per German Pezzella e Marco Sportiello. Il portiere viola, espulso, dovrà scontare il turno di squalifica automatico. Il centrale argentino invece era diffidato e, rimediando un'ammonizione questa sera, salterà anche lui la trasferta di Reggio Emilia.

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