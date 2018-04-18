Squalifiche, piove sul bagnato: Pezzella e Sportiello salteranno la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo

Piove sul bagnato in casa viola. Dopo la rocambolesca sconfitta interna contro la Lazio, ecco che arrivano le squalifiche per German Pezzella e Marco Sportiello. Il portiere viola, espulso, dovrà scon...

Piove sul bagnato in casa viola. Dopo la rocambolesca sconfitta interna contro la Lazio, ecco che arrivano le squalifiche per German Pezzella e Marco Sportiello. Il portiere viola, espulso, dovrà scontare il turno di squalifica automatico. Il centrale argentino invece era diffidato e, rimediando un'ammonizione questa sera, salterà anche lui la trasferta di Reggio Emilia.