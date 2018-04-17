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Sportiello: la strategia. Niente riscatto adesso, ma non tornerà a Bergamo

Entro giugno la Fiorentina è chiamata a decidere cosa fare con il riscatto di Marco Sportiello. Il portiere classe ’92 è in prestito dall’Atalanta, con opzione per l’acquisto a titolo definitivo fissa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2018 10:10
Sportiello: la strategia. Niente riscatto adesso, ma non tornerà a Bergamo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
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Entro giugno la Fiorentina è chiamata a decidere cosa fare con il riscatto di Marco Sportiello. Il portiere classe ’92 è in prestito dall’Atalanta, con opzione per l’acquisto a titolo definitivo fissato per circa 5,5 milioni di euro. Al momento non è dato sapere se Marco sarà rimandato a Bergamo, oppure se venga acquistato al termine stagione. Come riporta La Nazione, infatti, l’idea della Fiorentina è di rinviare il riscatto di Sportiello al termine della prossima stagione.

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