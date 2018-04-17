Sportiello: la strategia. Niente riscatto adesso, ma non tornerà a Bergamo

Entro giugno la Fiorentina è chiamata a decidere cosa fare con il riscatto di Marco Sportiello. Il portiere classe ’92 è in prestito dall’Atalanta, con opzione per l’acquisto a titolo definitivo fissa...

Entro giugno la Fiorentina è chiamata a decidere cosa fare con il riscatto di Marco Sportiello. Il portiere classe ’92 è in prestito dall’Atalanta, con opzione per l’acquisto a titolo definitivo fissato per circa 5,5 milioni di euro. Al momento non è dato sapere se Marco sarà rimandato a Bergamo, oppure se venga acquistato al termine stagione. Come riporta La Nazione, infatti, l’idea della Fiorentina è di rinviare il riscatto di Sportiello al termine della prossima stagione.