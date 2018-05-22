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La società non molla Sportiello: al lavoro per ottenere lo sconto dall'Atalanta...

Oggi il Corriere Fiorentino si concentra sul mercato della Fiorentina, provando a elencare i nomi di chi potrebbe essere destinato a rimanere e chi invece se ne andrà. Nella lista dei possibili parten...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2018 09:54
La società non molla Sportiello: al lavoro per ottenere lo sconto dall'Atalanta... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Oggi il Corriere Fiorentino si concentra sul mercato della Fiorentina, provando a elencare i nomi di chi potrebbe essere destinato a rimanere e chi invece se ne andrà. Nella lista dei possibili partenti potrebbe non rientrare Marco Sportiello. La società infatti è al lavoro per lui e cerca uno sconto sul riscatto dall’Atalanta, stimato circa 5 milioni di euro.

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