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Corriere Fiorentino, rinnovo Badelj: altra proposta viola. Sportiello spinge per rimanere a Firenze

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina avrebbe fatto una nuova proposta per il rinnovo di Milan Badelj. La cifra annuale rimarrebbe la stessa (1.3Mln a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 09:10
Corriere Fiorentino, rinnovo Badelj: altra proposta viola. Sportiello spinge per rimanere a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
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Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina avrebbe fatto una nuova proposta per il rinnovo di Milan Badelj. La cifra annuale rimarrebbe la stessa (1.3Mln a stagione) ma invece di un triennale è pronto un quadriennale e vedremo se questo sarà sufficiente a tenere il centrocampista croato a Firenze.

Per Sportiello oggi Corvino potrebbe avere un colloquio telefonico con l'agente del portiere che dovrebbe essere riscattato dall'Atalanta per 6 milioni. La permanenza però non è certa sebbene l'estremo difensore spinga con forza per restare a Firenze.

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