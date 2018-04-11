Sportiello, un riscatto a rischio. L'aggiornamento sulla trattativa con l’Atalanta…
Sportiello ed il suo riscatto tengono banco in casa Fiorentina. La dirigenza viola aprirà una trattativa con l’Atalanta per avere uno sconto sui 5,5 milioni richiesti per acquistare il portiere. Dopo...
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2018 11:18
Sportiello ed il suo riscatto tengono banco in casa Fiorentina. La dirigenza viola aprirà una trattativa con l’Atalanta per avere uno sconto sui 5,5 milioni richiesti per acquistare il portiere. Dopo i gigliati dovranno capire cosa fare con Dragowski: ai viola andrebbe bene continuare col polacco in panchina, ma lui non sembra disposto a rimanerci ancora una stagione. Intanto Sportiello continua a giocare ottime partite e la Fiorentina non vorrebbe lasciarselo scappare.