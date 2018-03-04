L'ultimo messaggio di Astori a Sportiello: "Domani mattina mi riprendo le scarpe". Serata di playstation tra i due
Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ultimo giocatore viola che ha visto e sentito Davide Astori è stato Marco Sportiello. Il portiere viola ha passato la serata di ieri giocando alla playstation c...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 17:32
Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ultimo giocatore viola che ha visto e sentito Davide Astori è stato Marco Sportiello. Il portiere viola ha passato la serata di ieri giocando alla playstation con il capitano viola e Astori aveva dimenticato le proprie scarpe nella camera del portiere viola. Per questa ragione Sportiello ha mandato un messaggio ad Astori, con la risposta del capitano della Fiorentina che prometteva di riprendersi le scarpe la mattina seguente.