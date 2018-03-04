L'ultimo messaggio di Astori a Sportiello: "Domani mattina mi riprendo le scarpe". Serata di playstation tra i due

Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ultimo giocatore viola che ha visto e sentito Davide Astori è stato Marco Sportiello. Il portiere viola ha passato la serata di ieri giocando alla playstation c...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 17:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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