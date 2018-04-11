Labaro Viola

Sportiello, Saponara e Cerofolini vanno a trovare Lo Faso operato in ospedale

Giorni difficili per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della Fiorentina è stato operato nella giornata di oggi dopo il brutto infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di ieri. I giocatori vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2018 23:53
Sportiello, Saponara e Cerofolini vanno a trovare Lo Faso operato in ospedale -
News
Fiorentina
Saponara
Sportiello
Cerofolini
Condividi

Giorni difficili per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della Fiorentina è stato operato nella giornata di oggi dopo il brutto infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di ieri. I giocatori viola Saponara, Sportiello e Cerofolini sono andati a trovare il giovane viola in clinica dopo l'operazione. Ecco il post di Riccardo Saponara su Instagram:

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok