Sportiello, Saponara e Cerofolini vanno a trovare Lo Faso operato in ospedale
Giorni difficili per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della Fiorentina è stato operato nella giornata di oggi dopo il brutto infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di ieri. I giocatori vi...
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2018 23:53
Giorni difficili per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della Fiorentina è stato operato nella giornata di oggi dopo il brutto infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di ieri. I giocatori viola Saponara, Sportiello e Cerofolini sono andati a trovare il giovane viola in clinica dopo l'operazione. Ecco il post di Riccardo Saponara su Instagram: