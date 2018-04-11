Sportiello, Saponara e Cerofolini vanno a trovare Lo Faso operato in ospedale

Giorni difficili per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della Fiorentina è stato operato nella giornata di oggi dopo il brutto infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di ieri. I giocatori vi...

Giorni difficili per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della Fiorentina è stato operato nella giornata di oggi dopo il brutto infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di ieri. I giocatori viola Saponara, Sportiello e Cerofolini sono andati a trovare il giovane viola in clinica dopo l'operazione. Ecco il post di Riccardo Saponara su Instagram: