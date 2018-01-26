Labaro Viola

Sportiello rinato in viola: parate, cene e Ponte Vecchio. Ora sogna il riscatto, ma Dragowski...

Il Corriere fiorentino in edicola oggi mette in evidenza come Sportiello sia rinato, dal suo arrivo a Firenze. Parate importanti e porta a lungo inviolata per ritrovarsi sul campo; cene e passeggiate...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 11:31
Sportiello rinato in viola: parate, cene e Ponte Vecchio. Ora sogna il riscatto, ma Dragowski... - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski
Calciomercato
Rassegna Stampa
Corvino
Sportiello
Ponte Vecchio
Condividi

Il Corriere fiorentino in edicola oggi mette in evidenza come Sportiello sia rinato, dal suo arrivo a Firenze. Parate importanti e porta a lungo inviolata per ritrovarsi sul campo; cene e passeggiate in centro, con Ponte Vecchio meta preferita, per vivere bene fuori dal rettangolo verde. Ora sogna di essere riscattato dall'Atalanta, a giugno. Corvino spenderà quei 6 milioni o punterà su Dragowski?

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok