Sportiello rinato in viola: parate, cene e Ponte Vecchio. Ora sogna il riscatto, ma Dragowski...
Il Corriere fiorentino in edicola oggi mette in evidenza come Sportiello sia rinato, dal suo arrivo a Firenze. Parate importanti e porta a lungo inviolata per ritrovarsi sul campo; cene e passeggiate...
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 11:31
Il Corriere fiorentino in edicola oggi mette in evidenza come Sportiello sia rinato, dal suo arrivo a Firenze. Parate importanti e porta a lungo inviolata per ritrovarsi sul campo; cene e passeggiate in centro, con Ponte Vecchio meta preferita, per vivere bene fuori dal rettangolo verde. Ora sogna di essere riscattato dall'Atalanta, a giugno. Corvino spenderà quei 6 milioni o punterà su Dragowski?