Sportiello rinato in viola: parate, cene e Ponte Vecchio. Ora sogna il riscatto, ma Dragowski...

Il Corriere fiorentino in edicola oggi mette in evidenza come Sportiello sia rinato, dal suo arrivo a Firenze. Parate importanti e porta a lungo inviolata per ritrovarsi sul campo; cene e passeggiate...

A cura di Redazione Labaroviola 26 gennaio 2018 11:31

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski

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