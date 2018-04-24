Nazione: Sportiello cerca il record di Superchi. Contro il Napoli per convincere Corvino a riscattarlo...

Marco Sportiello osservato speciale: contro il Napoli, domenica prossima, il portiere si prepara a sbarrare la strada alla squadra di Sarri per convincere Corvino a riscattarlo. L’agente del giocatore...

Marco Sportiello osservato speciale: contro il Napoli, domenica prossima, il portiere si prepara a sbarrare la strada alla squadra di Sarri per convincere Corvino a riscattarlo. L’agente del giocatore aspetta una chiamata da parte della società gigliata che ha un diritto di riscatto fissato da oltre un anno per una cifra di circa 5 milioni. Sportiello è riuscito a tenere sbarrata la sua porta in 14 partite (non consecutive) sulle 33 disputate: aggiungere un'altra prestazione senza subire gol significherebbe avvicinarsi al primo record, quello di Superchi, quarto nella classifica all time, che dalla metà di gennaio alla fine di febbraio del 1972 ha messo insieme 488 minuti di imbattibilità. Lo afferma oggi La Nazione.