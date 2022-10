Nazione, oggi gara da brividi per Sportiello: sarebbe voluto restare alla Fiorentina, legato ai viola dal dramma Astori

Fosse stato per Marco Sportiello la partita di oggi l’avrebbe giocata volentieri anche a maglie invertite. Non è un mistero che l’ex portiere viola sarebbe rimasto più che volentieri a Firenze dopo la stagione 2017/2018 (arrivò a gennaio del campionato precedente per fare il vice Tatarusanu, poi divenne titolare). Un’annata drammatica per lui e la Fiorentina. Non sportivamente (i viola lottarono per l’Europa fino alle ultime giornate e chiusero ottavi), ma quella è la stagione maledetta della scomparsa di Davide Astori. Sportiello quei momenti se li ricorda bene. Quella notte di inizio marzo a Udine l’ha vissuta in prima persona anche perché è stato l’ultimo a vedere in vita il Capitano della Fiorentina. Sportiello si è legato a Firenze, in un dramma troppo più grande di ragazzi giovani come lui. Sarebbe voluto rimanere, le strade del mercato lo hanno riportato a Bergamo e poi dirottato in prestito a Frosinone, prima di tornare all’Atalanta dove ha messo radici.

L’infortunio di Musso gli dà la chance di giocare una bella manciata di partite da titolare. Contro la Roma, prima della sosta, è stato uno dei migliori in campo. Un paio di parate salva risultato e diversi altri ottimi interventi a testimoniare di non essere arrugginito. Adesso la chance contro la Fiorentina, ma giocherà sicuramente anche contro Udinese, Sassuolo e Lazio, prossimi avversari dell’Atalanta. I suoi numeri in nerazzurro sono buoni pur essendo stato il titolare solo in due stagioni ormai lontane tra il 2014 ed il 2016. Lo score totale parla di 123 presenze tra i pali nerazzurri e di 34 occasioni nelle quali ha mantenuto la porta inviolata. La speranza della Fiorentina è quella di non fargli incrementare il numero dei ‘clean sheet’. Lo scrive La Nazione.

