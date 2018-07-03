(FOTO) Sportiello: "Firenze mi resterà sempre nel cuore, come il nostro Davide"

Ricordo di un anno e mezzo fa come fosse oggi.Firenze non è una città qualsiasi: mi è entrata nel cuore in un attimo, il tempo di una parata, un colpo di fulmine.Ho scoperto la bellezza di ogni angolo...

Ricordo di un anno e mezzo fa come fosse oggi.

Firenze non è una città qualsiasi: mi è entrata nel cuore in un attimo, il tempo di una parata, un colpo di fulmine.

Ho scoperto la bellezza di ogni angolo, la grandezza della tifoseria, quanto fosse speciale questo gruppo fatto da amici prima che da compagni di squadra, la sensazione speciale nell’indossare la maglia viola. Questo e molto altro è stata la Fiorentina per me.

Quello che mi ha trasmesso in un anno e mezzo questa esperienza - dal punto di vista umano e professionale -, queste persone, questa città non potrò mai dimenticarlo: rimarrà nel mio cuore per sempre, proprio come Davide. Avrò sempre lo sguardo rivolto verso il cielo perché è sempre con me, con voi, con noi. Sempre sull’attenti, capitano. E sempre grazie di tutto, Firenze.

Sono arrivato e vado via col sorriso, orgoglioso di essere stato parte di questa famiglia: mi sono sentito a casa, certe emozioni non passano e non passeranno mai.