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Ufficiale, la Fiorentina cede Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona. Nelle casse viola 5 milioni di euro

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Miguel Boialvo Gaspar allo Sporting Clube de Portugal."Questo il comunicato uffic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 18:34
Ufficiale, la Fiorentina cede Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona. Nelle casse viola 5 milioni di euro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Miguel Boialvo Gaspar allo Sporting Clube de Portugal."

Questo il comunicato ufficiale della società viola sulla cessione del terzino destro portoghese. Nelle casse della Fiorentina entrano 5 milioni di euro. Lo scorso anno il calciatore costò a Corvino 4 milioni.

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