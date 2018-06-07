Bruno Gaspar, tutti i dettagli sull'operazione: plusvalenza viola e clausola da 60 milioni

Come prima ufficializzato la Fiorentina ha ceduto allo Sporting Lisbona il terzino Bruno Gaspar. La cifra, per la cessione a titolo definitivo è di circa cinque milioni di euro. Plusvalenza di circa 2...

Come prima ufficializzato la Fiorentina ha ceduto allo Sporting Lisbona il terzino Bruno Gaspar. La cifra, per la cessione a titolo definitivo è di circa cinque milioni di euro. Plusvalenza di circa 2 milioni dunque per Corvino per un ragazzo pagato la scorsa estate poco più di 3 milioni. Lo Sporting ha deciso di inserire una clausola altissima e che fa sorridere nel contratto, circa 60 milioni.

Non è al momento previsto l'acquisto di un sostituto, in rosa ci sono Milenkovic che può giocare nel ruolo e Laurinì, Inoltre saranno provati in ritiro Venuti e Diks