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Corriere dello Sport: la Fiorentina pensa a Battaglia dello Sporting Lisbona per il dopo Badelj

Milan Badelj ha annunciato, nei giorni scorsi, il suo addio alla Fiorentina e la società gigliata, di conseguenza, è già a caccia di un sostituto. Infatti, stando a quanto riportato dall'edizione odie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 12:35
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Milan Badelj ha annunciato, nei giorni scorsi, il suo addio alla Fiorentina e la società gigliata, di conseguenza, è già a caccia di un sostituto. Infatti, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che la società gigliata abbia messo gli occhi su Rodrigo Battaglia, attualmente di proprietà dello Sporting Lisbona. Argentino, ma con anche passaporto italiano, 27 anni il prossimo 12 luglio e con un prezzo che si aggira sui 6-7 milioni di euro.

Fonte: Il Corriere dello Sport

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