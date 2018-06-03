Corriere dello Sport: la Fiorentina pensa a Battaglia dello Sporting Lisbona per il dopo Badelj

Milan Badelj ha annunciato, nei giorni scorsi, il suo addio alla Fiorentina e la società gigliata, di conseguenza, è già a caccia di un sostituto. Infatti, stando a quanto riportato dall'edizione odie...

A cura di Redazione Labaroviola 03 giugno 2018 12:35

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