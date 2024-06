La Repubblica scrive: “Possibili guai giudiziari per Aquilani risalenti al suo periodo allo Sporting Lisbona”

Come riportato da Repubblica all’orizzonte ci potrebbero essere dei guai giudiziari per l’ex centrocampista viola Alberto Aquilani che, secondo quanto è stato raccolto dagli inquirenti, potrebbe avere dei problemi con la magistratura portoghese. Infatti, quest’ultima avrebbe chiesto un aiuto all’omologa italiana per fare delle verifiche bancarie legate al periodo 2016/17 quando l’ex viola giocava nello Sporting Lisbona. Le autorità credono che una parte del suo ingaggio sia stato pagato in modo poco chiaro dalla società e che anche lo stesso Aquilani avrebbe evaso il fisco in tale periodo. Le indagini vanno avanti e si attendono sviluppi sulla vicenda.