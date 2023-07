Attenta Fiorentina, accordo vicino tra lo Sporting e il Lecce per Hjulmand. Deciderà il calciatore se accettare

Una nuova squadra s’iscrive alla corsa per Morten Hjulmand, ma, visti anche i tempi, l’affondo potrebbe essere serio. Lo Sporting Lisbona, secondo quanto riporta Sky, ha intrapreso dei contatti con il Lecce per il trasferimento del calciatore e si parla anche di un accordo vicino tra le due società. Settimane fa, i salentini avevano restituito al mittente un’offerta del Fenerbahce di 12 milioni più il cartellino di Joao Pedro. L’area tecnica del Lecce ha ribadito che il prezzo fissato per Hjulmand è di almeno 20 milioni più bonus.

In caso di quadratura tra Lecce e Sporting Lisbona sul trasferimento, i biancoverdi, quarti nella scorsa Primieira Liga portoghese e qualificati all’Europa League, dovranno accordarsi sull’ingaggio. Hjulmand è uno dei principali colpi del Corvino-bis: il dirigente giallorosso lo pagò 170mila euro dall’Admira Wacker nel calciomercato invernale del gennaio 2021. Lo riporta Pianeta Lecce

