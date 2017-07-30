Corriere fiorentino, una Fiorentina figlia delle cessioni palesa tutti i suoi difetti contro lo Sporting Lisbona

L'analisi del Corriere fiorentino, malissimo il centrocampo, male l'attacco, si salvano solo Chiesa e Zekhnini in fase offensiva

In qualche modo anche la scialba amichevole tra Sporting e Fiorentina resterà nella storia, per un gol prima annullato per fuorigioco e poi giustamente convalidato grazie al Var. I viola hanno tutto sommato tenuto il campo dignitosamente contro un avversario nettamente più avanti nella preparazione, ma allo stesso tempo hanno palesato alcune grosse lacune tecniche.

Figlie delle tante cessioni fatte finora e di una campagna acquisti che stenta a decollare. Male il centrocampo, nonostante l’esordio di Veretout abbia dato forza e muscoli nella ripresa, male anche l’attacco. Qualcosa di meglio si è visto sulle fasce con Chiesa e Zekhnini. Tra i migliori Sportiello, preoccupante la prova di Gaspar.

Corriere fiorentino